Naissance d'un nouveau lanceur de petits satellites

Dans le segment spatial de Virgin, on connaissait déjà Virgin Galactic, la compagnie consacrée aux services commerciaux habités, et The Spaceship Company, l'entité chargée de la conception, fabrication et tests des vaisseaux spatiaux servant Virgin Galactic.

Il faudra désormais s’habituer à Virgin Orbit, la dernière née du groupe, qui se focalisera sur le secteur des petits satellites destinés aux orbites basses, offrant des services à des prix abordables, affirme le groupe. Cette filiale sera dirigée par Dan Hart, responsable pendant 34 ans des programmes satellite chez Boeing, où il a eu comme client, par exemple, le gouvernement américain.

Virgin promet de dévoiler plus de détails sur Virgin Orbit au cours des prochains mois, notamment le site dédié ainsi que l’identité graphique de la nouvelle marque .