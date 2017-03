Lancement de "Sony BBC Earth" en Inde

Non, le titre ne comporte pas d'erreur : la nouvelle chaîne de télévision qui doit faire son apparition dans les prochains jours sur le marché indien se dénomme bien Sony BBC Earth.

Elle est le résultat d’une association entre le groupe Sony Pictures Networks India et la BBC Worldwide, la division commerciale de la BBC. Son lancement officiel est prévu pour lundi prochain, 6 mars, à 20h00, et elle sera diffusée en SD et en HD, en anglais, hindi, tamoul et télougou.

Cette nouvelle proposition, qui se destine à plus de 500 millions de téléspectateurs, combine la vaste expérience de Sony Pictures Networks dans l’exploitation et la distribution de divertissements télévisés en Inde et dans le monde entier et le vaste catalogue de programmes et la réputation des contenus de la BBC .