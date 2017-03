Nouvelle recrue pour Sky Sports F1

Sky Sports vient de réaliser un beau coup en faisant signer un grand nom de la Formule 1 pour accompagner la nouvelle saison.

Le dernier venu dans la famille de commentateurs de la chaîne Sky Sports F1 n’est autre que Pat Symonds, ancien directeur technique chez Williams et qui a gagné quatre titres de pilotes avec Michael Schumacher et Fernando Alonso et trois titres de constructeurs .