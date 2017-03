Par FS, le Stingray continue de se développer et rachète la chaîne NatureVision TV Après iConcerts, Djazz.tv, Festival 4K et Classica, Stingray fait l'acquisition de la chaîne NatureVision TV. Cette chaîne TV « spécialisée offrant des centaines d’heures d'images de la nature invitant à la détente en ligne et à la télévision, 24 heures sur 24 », diffuse ses images en Full HD et 4K sur Apple TV, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Pluto TV, Xumo, Rabbit TV et Tubi TV, ainsi que sur certaines plateformes populaires, dont Netflix et Amazon Prime. Avec cette acquisition, Stingray progresse vers son objectif de répond à la demande croissante de contenu multiplateforme en format 4K. NatureVision TV bonifie la programmation existante de Stingray en matière de « Slow TV » (télévision lente) en s’ajoutant à la chaîne Stingray Ambiance 4K, actuellement offerte sous forme de chaîne linéaire et de vidéo sur demande aux fournisseurs de services télé payants du monde entier . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

