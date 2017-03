Accord Arabsat / Taqnia Space pour le développement d'Arabsat 6D

Taqnia Space et Arabsat ont signé un accord pour la fabrication du satellite Arabsat 6D qui sera positionné à 44,5° Est.

A noter que ce satellite sera la propriété d'Arabsat et de la Cité des Sciences et de l'Espace Roi Abdulaziz (KACST - King AbdulAziz City for Science and Technology).

Arabsat 6D fournira des capacités en bande Ku et Ka pour la télévision et le haut débit mobile et fixe, y compris à bord des avions.

Son lancement est prévu pour le courant de l'année 2018 .