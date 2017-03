Le futur satellite EUTELSAT 5 West B embarquera des services GPS

Eutelsat 5 West B, le successeur du satellite Eutelsat 5 West A embarquera EGNOS GEO-3, le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire.

Sélectionné par l'Agence européenne de navigation par satellites (GSA), Eutelsat assurera le développement, l'intégration et l'exploitation de la charge utile de dernière génération EGNOS à bord d'Eutelsat 5 West B. EGNOS est un service européen de navigation par recouvrement géostationnaire qui opère en tant que service d'augmentation pour les systèmes de positionnement spatial dits GPS en affinant les informations liées au positionnement et en les rendant plus fiables. Les messages transmis par EGNOS sont caractérisés par leur intégrité qui garantit la continuité et la disponibilité du signal, des atouts essentiels pour l'aviation où les seuls systèmes de positionnement par satellite (GNSS) ne répondent pas aux prescriptions strictes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre de manœuvres aussi critiques que le guidage des avions pendant les phases finales d'atterrissage. Le recours à EGNOS, qui a reçu en 2011 la certification pour l'aviation civile, a permis aux systèmes tels que GPS et Galileo de répondre aux normes de l'OACI. La GSA est en charge de l'exploitation d'EGNOS depuis 2014.

La charge utile EGNOS GEO-3 hébergée sur EUTELSAT 5 West B comprendra deux répéteurs en bande L qui agissent par augmentation ou recouvrement des messages GNSS. Les données provenant de mesures GNSS sont recueillies par un réseau de stations au sol situées partout en Europe avant d'être transmises vers un centre de calcul. Ce dernier évalue les corrections différentielles et les informations d'intégrité qui sont ensuite diffusées aux utilisateurs via le satellite EUTELSAT 5 West B. Cette nouvelle charge utile constitue la première étape du déploiement de la prochaine génération d'EGNOS baptisée EGNOS V3. Cette dernière qui a pour vocation d'accroître la précision à la fois de Galileo et du GPS sera certifiée à horizon 2022. Face aux besoins croissants et à la fiabilité accrue de ces nouveaux services, les performances et l'intégrité d'EGNOS V3 sont amenées à surpasser celles qu'enregistre la génération actuelle de services EGNOS.

EGNOS GEO-3 entrera en service en 2019 pour une période d'exploitation fixée à 15 ans.

Le contrat signé entre Eutelsat et l'Agence européenne de navigation par satellites s'élève à 102 millions d'euros.

Commandé en octobre 2016 auprès d'Airbus Defence and Space et d’Orbital ATK, Le lancement du satellite Eutelsat 5 West B devrait se dérouler dans le courant du deuxième semestre de l'année 2018 .