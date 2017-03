Tempête : qui a dit que les box TV étaient à l'abris des intempéries ?

S'il y a une légende urbaine qui a la peau dure, c'est de celle qui prétend que la TV par satellite est plus sujette aux intempéries que les autres technologies.

En effet, quel professionnel de l'antenne n'a pas déjà entendu dire qu'au moindre orage ou à la moindre averse de neige, la réception TV ou Internet par satellite est perturbée ou impossible ? Ces problèmes sont le plus souvent liés à une mauvaise installation ou un pointage "trop limite" des antennes. Des expérimentations très sérieuses ont d'ailleurs été menées pour démontrer la solidité d'une réception satellite en cas d'événements climatiques exceptionnels.

Bien entendu, installer une antenne parabolique sur une cheminée fragile peut vous priver de TV et de cheminée lors d'une grosse tempête avec des vents violents. Cette antenne augmentera la prise au vent d'une cheminée exposée aux vents.

En attendant, la tempête qui souffle depuis ce matin sur la côte Ouest et dans le centre à principalement eu raison des installations terrestres. C'est notamment le cas des installations électriques non-enterrées et des réseaux de plusieurs opérateurs ADSL/fibre. Dans tout l'Ouest de la France, plus d'une centaine de DSLAM Free sont en panne et depuis ce matin, vers 10h00, des problèmes sont également remontés sur le réseau Orange. Des problèmes engendrés par les coupures électriques ou des lignes téléphoniques tombées privant ainsi les abonnés de connexion Internet et de TV .