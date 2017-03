En direct : le satellite Sentinel-2B lancé cette nuit

Arianespace doit mettre en orbite, dans la nuit de lundi à mardi à 2h49, Sentinel-2B via une fusée Vega à partir du Centre Spatial Guyanais (CSG).

Ce satellite, construit par Airbus Defence and Space et d’une masse au lancement de 1,1 tonne, est le cinquième de la constellation Copernicus, programme d’observation de la Terre lancé par l’Union Européenne. Il rejoindra le Sentinel-2A, lancé en juin 2015. À eux deux, ils fourniront des images optiques de haute résolution qui assureront la continuité des services délivrés par les satellites Spot et Landsat. Depuis son lancement, Sentinel-2A assure une couverture globale des terres émergées en dix jours, délai qui sera réduit à cinq jours avec la mise en orbite de Sentinel-2B.

Il s’agira du 3e lancement de 2017 au CSG et le 9e lancement de Vega .