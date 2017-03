Ouverture du salon « Satellite 2017 »

Le salon Satellite 2017 s'est ouvert ce lundi à Washington, aux États-Unis, en présence de quelques-uns des grands noms de l'industrie spatiale.

Parmi eux, Arianespace, dont le président directeur général et président du conseil d’administration, Stéphane Israël, sera honoré du prix de « Dirigeant du secteur du satellite de l’année 2016 ». Autre participant : l’opérateur espagnol Hispasat qui présentera, à l’occasion, le satellite le plus récent de sa flotte, le H36W-1, lancé en janvier dernier et qui dessert l’Amérique du Sud et l’Europe.

L’organisation a prévu plusieurs conférences qui aborderont l’actualité et le futur du segment du satellite sous différents angles : technologie, finance, militaire/gouvernemental, réseaux et général.