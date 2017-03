Nouvelle directrice adjointe des contenus pour Canal+

Pascale Chabert rejoint le Groupe Canal+ en tant que directrice adjointe des contenus de l'offre Canal.

Elle prend en charge la politique éditoriale de l'offre Canal, la relation et les négociations avec l'ensemble des chaînes et services du marché. De même, elle aura sous sa responsabilité les partenariats transverses et les événements avec les chaînes et la direction du wholesale en charge de la distribution des chaînes du groupe sur les plateformes tierces.

Dans ces fonctions Pascale Chabert reporte à Jean Marc Juramie, directeur des contenus de l'offre Canal et directeur des chaînes thématiques du groupe, tout en conservant ses fonctions de directrice des partenariats stratégiques chez Dailymotion.

Diplômée d'un DESS de Gestion de la Télévision et des Télécommunications de l'Université de Paris Dauphine, Pascale Chabert a fait l'essentiel de sa carrière dans le groupe M6 et y a notamment occupé la fonction de Directrice Adjointe de la Stratégie, du Développement et de la Distribution .