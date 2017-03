Succès du lancement du satellite Sentinel-2B (vidéo)

Si vous ne l'avez pas suivi en direct la nuit dernière, sachez que le satellite Sentinel-2B s'est déroulé avec succès.

Lancé à 22h49 (2h49 en France) depuis Kourou par la fusée Vega, petite soeur d'Ariane 5, a placé sur orbite le satellite Sentinel-2B du programme d'observation de la terre Copernicus pour la Commission européenne.

Ce satellite de plus d'une tonne construit par Airbus Defence and Space est le 4e du programme Copernicus à être lancé par Arianespace après Sentinel-1A, Sentinel-2A et Sentinel-1B. Ces satellites vont fournir des données très utiles aux scientifiques, pour le secteur agricole, l'observation des inondations, des éruptions, et plein d'autres sujets .