Droits TV : BT conserve les matches de la Ligue des Champions de l'UEFA

L'opérateur British Telecom (BT) va continuer à diffuser (y compris en 4K/Dolby Atmos), en exclusivité pour le territoire britannique, les matches de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, de l'UEFA, jusqu'en 2021.

Le groupe se félicite doublement de cette renovation de contrat qui concerne les deux compétitions de football les plus importantes du « Vieux Continent » au niveau des clubs. La première raison est, qu’à partir de la saison 2018/19, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie vont garantir un minimum de quatre équipes participantes dans le tournoi chacune, ce qui signifie plus de matches entre clubs de haut niveau – sans oublier également une réorganisation du calendrier, avec des rencontres à 19h00 t à 21h00 pendant la phase de groupes.

La deuxième raison est d’ordre technologique puisque BT promet à ses abonnés une transmission avec les dernières évolutions, à savoir en 4K et avec un son Dolby Atmos .