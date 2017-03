Canal+ : Nouveau directeur pour Canal Brand Factory

Canal Brand Factory, le nouveau pole de Canal+ 100% dédié au contenu, a un nouveau directeur.

Il s’agit de Diego Buñuel, qui rapportera à Francine Mayer, présidente de Canal+ Régie. Il conserve en parallèle la direction des documentaires de Canal+, sous la responsabilité d'Arielle Saracco, directrice de la création originale de Canal+.

La Canal Brand Factory est une entité nouvellement créée au sein de Canal+ Régie dédiée aux contenus de marques, aux opérations spéciales et à la diversification du Groupe. Elle met à la disposition des marques l'ensemble des moyens d'écriture, d'incarnation et de production du groupe et propose des solutions brand content vidéo, digitales, événementielles et assure leur amplification sur notre écosystème de diffusion multi-écrans. Elle travaille en synergie avec l’ensemble des entités du groupe Vivendi, comme Gameloft, Dailymotion, Universal Music ou Vivendi Village .