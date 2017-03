Eutelsat choisit un nouveau lanceur pour ses satellites

Eutelsat vient de signer, à l'occasion du salon Satellite 2017 de Washington, un contrat avec la société Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, également fondateur d'Amazon.

L'idée est de mettre en orbite un satellite Eutelsat vers 2021-2022 via la fusée New Glenn de Blue Origin, une nouvelle venue dans le segment des lanceurs spatiaux dont les premiers vols commenceront en 2020. L'opérateur européen voit dans ce partenariat une façon de continuer à diversifier les services de lancement auprès de plusieurs sociétés, à des conditions alliant performance, souplesse et compétitivité.

Le lanceur New Glenn est compatible avec la quasi-totalité des satellites d'Eutelsat. La mission qui lui sera attribuée pourra être déterminée jusqu’à 12 mois avant le lancement .