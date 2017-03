Freeview Play : plus d'un million d'unités vendues

Coup de projecteur sur le toujours très intéressant marché britannique pour annoncer une étape importante franchie par la plateforme locale de TNT, Freeview.

En effet, celle-ci fait part que les ventes de téléviseurs et récepteurs Freeview Play ont dépassé la barre du million d’unités vendues. Mieux : les téléviseurs Freeview Play représentent désormais plus d'un tiers (34%) des smart TV HD vendues en Grande-Bretagne, informant en sus que le service a été adopté par plus de 20 marques de téléviseurs.

Freeview Play a été développé pour répondre à la demande des consommateurs désireux d’accéder à un bouquet de télévision intégré offrant la télévision en direct couplé à la TV de rattrapage et à des contenus de VOD, le tout sans un quelconque abonnement .