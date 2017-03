SES aide SPI à développer son activité en Amérique Latine

L'opérateur de satellites SES s'est engagé avec le groupe SPI/Filmbox afin d'aider au développement de l'activité de celui-ci en Amérique Latine et distribuer ses chaînes HD dans la région.

SPI va ainsi étendre la portée de son portfolio de chaînes en Amérique Latine grâce à la capacité en bande C du satellite NSS-806, capable de toucher 90% du total d'abonnés à la télévision payante en Amérique du Sud, en distribuant 10 de ses offres aux câblo-opérateurs et aux plateformes satellite : FightBox HD, FashionBox HD, DocuBox HD, Fast&FunBox HD, 360TuneBox HD, FilmBox Art House, Gametoon, NatureVision TV, Erox HD et Eroxxx HD.

Il se peut que dans le courant de l'année ces chaînes SPI viennent à être transférées vers le satellite SES-14, lequel doit remplacer le NSS-806 sur la position orbitale 47,5° Ouest .