Changement à la direction du Groupe RTL

Le Groupe RTL annonce des changements dans son équipe de direction.

Anke Schäferkordt, actuellement co-PDG du groupe, quittera le conseil d'administration et le comité exécutif du groupe à sa demande à compter de l'assemblée générale du 19 avril 2017. Elle continuera d'être le CEO du groupe Mediengruppe RTL Deutschland, qu’elle dirige depuis septembre 2005, continuant également à être membre du directoire de Bertelsmann, actionnaire majoritaire de RTL Group.

Bert Habets, actuellement CEO de RTL Nederland, deviendra le nouveau co-directeur général de RTL Group et se joindra au comité exécutif du groupe, aux côtés de Co-CEO Guillaume de Posch et du directeur financier Elmar Heggen. Bert Habets devrait également rejoindre le conseil d'administration du groupe RTL en tant que directeur exécutif le 19 avril 2017 et rester, pour le moment, CEO de RTL Nederland. RTL Group prévoit d'annoncer un nouveau PDG de RTL Nederland avant la fin 2017 .