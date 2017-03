CNN (presque) à l'heure de la Réalité Virtuelle

Le géant de l'information CNN se lance dans la Réalité Virtuelle, ou presque.

Il a en effet annoncé l'arrivée de CNNVR, une nouvelle unité dédiée au journalisme immersif et une plateforme de réalité virtuelle disponible au sein des sites de CNN Digital et accessible via tous les supports : desktop (sur le site CNN.com/VR), mobile (sur l'application CNN disponible pour iOS et Android) et casques VR (l'application est compatible avec Samsung GearVR, Oculus Rift et Google Daydream), mais oubliant au passage le HTC Vive pourtant plus performant que ceux annoncés dans la liste.

Jusqu'à présent, CNN a produit plusieurs reportages 360 qui ont déjà généré plus de 30 millions de visionnages uniquement sur Facebook. Avec notamment Surviving Allepo, qui revient sur la vie des habitants d’Alep, dévastée par la guerre de Syrie ; ou encore une immersion au premier rang de l’investiture du nouveau Président des Etats-Unis.

Toutefois, le terme de réalité virtuelle est une nouvelle fois employé à tord et à travers, certainement parce qu'il est à la mode. En effet, CNN ne présente que des vidéos 360°. Nous sommes loin de véritables applications VR dans lesquelles les utilisateurs ne sont pas de passifs spectateurs et peuvent interagir avec des éléments.

Les images ci-dessus sont produites en "Mixed Reality", technique mélangeant en temps réel une captation de l'image en réalité virtuelle depuis le point de vue de la caméra qui filme l'utilisateur. L'objectif de cette technique est de pouvoir montrer ce que fait l'utilisateur dans le monde virtuel dans lequel il est plongé .