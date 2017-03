Votre TV connectée vous regarde et vous écoute

WikiLeaks vient de publier des milliers de documents relatifs aux méthodes de cyber-espionnage de la CIA et du MI5, apportant au passage des éléments sur l'usage de Smart TV Samsung utilisées pour regarder et écouter des utilisateurs.

Grâce a des programmes développés et utilisés par la CIA en collaboration avec le MI5 (Royaume uni), activer à distance le microphone ou la caméra intégrée dans une smart TV Samsung serait presque un jeu d'enfant et permettrait d'écouter et voir les gens dans la pièce, y compris quand le téléviseur est éteint en simulant une mise hors tension.

Mais ces révélations sont surtout l'occasion de rappeler que si la CIA ou le MI5 le font, d'autres personnes le font également déjà. Les failles de sécurité exploitées par ces agences et révélées par ces documents sont des failles connues et exploitées par les pirates.

Il existe une méthode simple et efficace pour protéger sa vie privée tout en conservant les fonctionnalités "connectées" de son téléviseur. Son prix : moins de 2 euros chez Amazon. Une gommettes noire (ou de la couleur de votre TV) collée sur la caméra, une (ou 2) sur le microphone de la TV et le cas échéant, le microphone de la télécommande. Pour s'assurer que ça fonctionne, tentez d'utiliser des applications qui font usage de la caméra et du microphone pour constater que l'on ne peut plus ni vous voir, ni vous entendre...

Dans cet article comme dans les documents de WikiLeaks, il est fait état des TV connectées Samsung mais ce risque concerne certainement d'autres marques de téléviseurs .