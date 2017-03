Partenariat SONY / TAG HEUER

A l'occasion du 87ème salon de l’automobile de Genève et en présence de Kazunori Yamauchi, Senior Vice-Président de Sony Interactive Entertainement Inc. et fondateur historique du jeu, Jean Claude Biver, CEO de TAG Heuer et Président de la Division Montres du Groupe LVMH, ont annoncé le nouveau partenariat de TAG Heuer en tant que Chronométreur Officiel de Gran Turismo Sport. Cette dernière version sera lancée en 2017 sur PlayStation 4.

TAG Heuer, déjà impliqué dans le monde de la course automobile, associe ainsi une marque d’ horlogerie de luxe à un jeu vidéo de course automobile.

Si vous visitez l’International Motor Show qui se tient à Genève (Suisse) du 9 au 19 mars, vous trouverez sur le stand TAG Heuer non seulement une exposition de bolides de course (Porsche 911R, Audi R8 LMS 2015 N°28 et d’autres...) mais aussi des casques VR et des simulateurs de course .