Plus de 3 milliards de dollars économisés par l'aviation grâce au satellite

Selon une étude réalisée par Helios et Inmarsat, les communications par satellite ont permis aux compagnies aériennes d'économiser plus de 3 milliards de dollars tout en apportant plus de sécurité et d'efficacité.

En effet, les services de voix et de données via satellite permettent de communiquer avec des aéronefs situés en dehors de la zone des stations conventionnelles de radar terrestre et de très haute fréquence (VHF), comme les régions océaniques.

L’étude a constaté que le mécanisme de réduction du contrôle de la circulation aérienne (ATC) – réduisant les minima de séparation et permettant par conséquent aux avions de voler plus près ensemble en toute sécurité – a été responsable à lui seul des économies de l’ordre de 890 millions de dollars. Grâce aux communications par satellite, les avions peuvent maintenant voler à moins de 30 miles nautiques l’un de l'autre en raison d'une communication et d'un suivi sûrs et fiables. Auparavant, les aéronefs devaient maintenir une distance de 100 miles nautiques. Cela permet aux avions de voler plus rapprochés et signifie que plus d'avions peuvent voler dans un espace aérien donné, ce qui est particulièrement bénéfique sur les cieux occupés de l'Atlantique Nord. Si un aéronef n’est pas équipé d'une capacité de communication par satellite, il doit maintenir la distance de 100 miles nautiques et n'est pas autorisé à voler dans certaines zones.

L’augmentation de la capacité de l’espace aérien conduit également à plus d’avions capables de choisir des niveaux de vol optimum, ce qui permet d’économiser du temps et du carburant .