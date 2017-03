Intelsat investit dans Kymeta

L'opérateur de satellites Intelsat vient de prendre une participation dans la société Kymeta, qui fournit des services de connectivité en haut débit aux bateaux, aux avions et aux voitures.

Dans le même temps, le CEO d’Intelsat, Stephen Spengler, fait son entrée au conseil d’administration de son nouveau partenaire.

Justifiant cette opération, le responsable d’Intelsat a rappelé que son groupe développait et appuyait les nouvelles technologies innovatrices qui permettront de débloquer de nouvelles applications pour le secteur et que la demande de connectivité à large bande rapide et fiable nécessitait une innovation en orbite et sur l'ensemble de l'écosystème satellite pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance.

Ce partenariat avec Kymeta offre ainsi une alternative performante et rentable pour l'industrie et donne la possibilité de saisir des opportunités intéressantes dans de nouveaux marchés verticaux à croissance rapide .