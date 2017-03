3 nominations chez Dailymotion

Dailymotion annonce le renforcement de son comité de direction avec trois nominations.

Coincidence avec la journée de la femme ce mercredi 8 mars ? Quoi qu'il en soit, ce sont 3 femmes qui ont été nominées ce jour là chez Dailymotion : Amandine Ferré, Directrice Financière, Stéphanie Fraise, Directrice des Ressources humaines, et Laetitia Ménasé, Secrétaire Général.

Elles rapportent à Maxime Saada, PDG de Dailymotion. Laetitia Ménasé conserve ses fonctions de Directeur juridique du Groupe CANAL+ pour lesquelles elle rapporte à Frédéric Crépin, Secrétaire Général de Vivendi et du Groupe CANAL+.

Amandine Ferré démarre sa carrière comme consultante stratégie chez Roland Berger Consultants principalement sur des projets télécom et média. Elle intègre la Direction de la Stratégie du Groupe CANAL+ en 2010 où elle intervient sur différents projets de développement en France et à l’international, notamment en Afrique. En 2013 elle est nommée responsable Business développement de CANAL+ OVERSEAS, devenu depuis CANAL+ INTERNATIONAL, où elle prend en charge la stratégie, le M&A et le contrôle de gestion. Amandine Ferré est diplômée de Telecom Paris (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications) et détient un Mastère en Management et Nouvelles Technologie (HEC/Telecom Paris).

Stéphanie Fraise débute sa carrière chez France Télécom Orange comme chef de produit avant d’être nommée au Marketing d’Orange Internet en 1999. Elle rejoint la Direction marketing du Groupe CANAL+ en 2001 comme Responsable puis Directeur du Marketing Opérationnel. En 2008, le groupe lui confie la direction du projet de migration des abonnés CANAL+ vers les plateformes numériques. Stéphanie Fraise rejoint en 2010 la Direction Commerciale en tant que Directeur des Ventes de CANAL+ pilotant l’ensemble du réseau de magasins partenaires ainsi que les boutiques du Groupe. Stéphanie Fraise est diplômée de l’INSEEC Business School à Bordeaux et titulaire d’une Licence en psychologie.

Laëtitia Ménasé débute sa carrière comme avocate au sein du cabinet Bredin Prat sur des dossiers de fusions et acquisitions notamment à l’international. Elle intègre la Direction Juridique de Vivendi en 2012 en tant que Directeur Droit des Sociétés et Fusions Acquisitions. A ce poste elle se voit confier de nombreux dossiers dont l’acquisition d’EMI par Universal Music Group, la sortie du groupe Lagardère du capital de Canal Plus France, la cession du groupe Maroc Telecom et l’acquisition de Dailymotion en 2015. Fin 2016, elle rejoint le Groupe CANAL+ au poste de Directeur Juridique Groupe. Laëtitia Ménasé est diplômée de l’ESSEC, titulaire d’un Magistère de Droit des affaires et Fiscalité (Paris 2, Panthéon Assas) et Major du concours d’entrée au Barreau de Paris en 2007 .