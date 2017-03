France Télévisions et la plateforme Brut partenaires pour franceinfo

France Télévisions et Brut ont signé un accord dont l'objectif est de développer les audiences vidéo et la communauté autour de son offre d'information globale, en capitalisant sur des contenus riches, notamment auprès des « millennials ».

Depuis cette semaine, Franceinfo diffuse des vidéos de Brut tant sur son antenne TV que sur ses offres numériques, dont certaines en exclusivité sur les réseaux sociaux.

Des contenus composés de vidéos pédagogiques aux codes narratifs propres aux jeunes publics, des vidéos de «fact checking» sur la communication et les discours politiques, des vidéos mêlant plusieurs genres destinée à organiser la rencontre de la « pop culture » et de la politique, des vidéos « rencontres » sous forme de reportages courts (politique ou société) et des vidéos « live » Les vidéos de Brut seront notamment programmées dans la tranche du 18h-20h dans « L’instant module » présenté par Adrien Rohard et sa bande, rendez-vous qui offre un traitement original de l'actualité à travers une sélection de modules au ton et au regard décalés.

Ces vidéos seront aussi proposées sur la future plateforme vidéo freemium de France Télévisions lancée en mai .