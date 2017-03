Amazon et Netflix investissent dans l'UHD

Les plateformes de VOD (SVOD) par abonnement investissent lourdement dans les technologies de haute résolution.

C’est ce qu'affirme IHS Markit dans son dernier rapport, en parlant concrètement d'Amazon et Netflix qui produisent leurs propres contenus en Ultra HD. Et si l'on prend en considération le fait que les services de SVOD sont parmi ceux qui rapportent les plus faibles revenus par heure de contenu visualisé, on comprend qu'il s'agit là d’un grand investissement de leur part.

Les producteurs de vidéos en ligne offrent généralement une plus grande variété de contenus UHD que les plateformes de télévision payantes traditionnelles, souligne IHS Markit – en Grande-Bretagne, Netflix propose 63 titres UHD et Amazon Prime 28, contre 26 pour Sky – ce qui se traduit par une augmentation drastique des budgets afin d’offrir un produit différencié et répondre aux besoins de leurs clients. Ces investissements sont à tel point lourds que celui de certaines séries rivalisent avec ceux de certaines grosses productions cinématographiques .