Turner et Warner Bros. lancent une plateforme de streaming

Les groupes Turner et Warner Bros. viennent de s'associer pour le lancement de Boomerang, un nouveau service autonome de souscription de vidéos en streaming.

Lancé au Printemps prochain, Boomerang offrira ainsi plus de 5 000 titres d'animation de Hanna-Barbera, Looney Tunes et MGM, comme « Scooby Doo », « Tom et Jerry », « Bugs Bunny », « The Jetsons » et « The Flintstones » parmi beaucoup d'autres, étant déjà garanti que de nouveaux contenus seront ajoutés chaque semaine.

Ce service sans publicité sera disponible sur le web, iOS et Android pour 4,99 dollars par mois (avec un essai gratuit de 7 jours) ou 39,99 dollars par an (avec un essai gratuit de 30 jours). Le produit sera étendu à plusieurs plates-formes supplémentaires après le lancement, y compris Amazon, Roku et Apple TV. Turner et Warner Bros. exploreront à l’avenir d'autres opportunités de distribution avec les partenaires nouveaux et existants.

