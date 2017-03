Visitez l'ISS en VR

Jusqu'à présent, les "visites" de la Station Spatiale Internationale (ISS) se limitaient à de la vidéo ou, éventuellement, en vidéo 360° mais désormais, elles seront en vraie VR.

En effet, deux applications sortent pour Oculus Rift et HTC Vive et elles permettent de visiter l'ISS en réalité virtuelle, à l'échelle 1:1.

Créée avec la collaboration de la NASA, de l'ESA et de l'Agence Spatiale Canadienne, la première application, "Mission:ISS", est ce qu'il se rapproche le plus de l'impression de se trouver dans la station spatiale, l'apesanteur en moins... Ce sont avec des données fournies par la NASA qu'ont été réalisé les modèles 3D utilisés dans l'application.

L'autre application n'est pas encore disponible mais le sera sous peu. Développée par la BBC, "HOME" est une visite de 15 minutes de l'ISS en réalité virtuelle. Là encore, les données de la NASA et de l'ESA ont été exploitées pour modéliser la Station Spatiale Internationale, offrant un rendu très proche de la réalité.

On apprend également que le CNES va faire parvenir un équipement de réalité virtuelle complet à Thomas Pesquet pour qu'il puisse mener des expériences en réalité virtuelle dans l'ISS.

Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester un équipement VR digne de ce nom (HTC Vive ou Oculus Rift notamment), on ne saurait que trop vous conseiller de le faire. En effet, il est impossible d'imaginer le rendu de la VR avec les vidéos présentées, ni de le décrire. La semaine prochaine se tiendra à Laval le plus grand salon mondial de la réalité virtuelle (plus d'info au bout de ce lien). Une bonne occasion de découvrir cette nouvelle technologie dans de très bonnes conditions .