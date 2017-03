Bilan positif du partenariat Intelsat/Marlink

L'opérateur Intelsat et le fournisseur de services internet Marlink se réjouissent de leur partenariat.

Celui-ci, basé sur la distribution de services de haut débit aux navires et aux passagers des bateaux à travers le réseau Epic d’Intelsat, a contribué en effet à une augmentation de plus de 220% de la bande passante offerte sur le service VSAT de Marlink au cours de l’année 2016.

Marlink fournit déjà des services via Intelsat 29e et Intelsat 33e, qui couvrent les Amériques, les Caraïbes et l’Atlantique Nord, l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Cette société renforcera sa couverture via le satellite Intelsat 35e quand celui-ci commencera ses opérations au cours de cette année, complétant sa couverture globale quand Horizons 3e sera lancé au second semestre 2018.

Fournir du haut débit de qualité aux passagers des navires – notamment pour que ceux-ci puissent télécharger des photos et du contenu vidéo –, quel que soit leur emplacement, devient de plus en plus important à la vue de la croissance de l'industrie des croisières qui transporte des passagers dans le monde entier. Et c’est ici que le secteur du satellite à un rôle à jouer en offrant des services s’appuyant sur un réseau mondial de satellite et créant un véritable facteur différenciateur .