Quatre Médailles d'honneur remises au MIPTV 2017

Le MIPTV, le plus important marché consacré à l'industrie internationale de la télévision, a dévoilé le nom des lauréats des Médailles d'Honneur de l'édition 2017.

Les vainqueurs sont : Alexander Coridass, président et CEO de ZDF Enterprises, Allemagne ; Viacheslav Murugov, CEO de CTC Media, Russie ; Roy Price, vice-président de Amazon Studios, États-Unis ; et Zhao Yifang, fondatrice et présidente de Huace Group, Chine.

La cérémonie de remise des Médailles d’Honneur du MIPTV 2017 aux quatre lauréats aura lieu à Cannes le mercredi 5 avril 2017. Ces prestigieuses Médailles d’Honneur du MIPTV récompensent les hauts dirigeants qui, par leur talent, leur leadership et leur passion, ont grandement contribué au développement de l’industrie internationale de la télévision et de sa communauté .