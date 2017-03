Toujours plus d'abonnés à la TV payante par satellite en Afrique

Selon les derniers résultats présentés par Dataxis, il existait à la fin 2016 près de 18,7 millions d’abonnés à la télévision payante sur le continent africain, soit une croissance de 2 millions en un an.

Sur ces 18,7 millions, il s'avère que 14 millions sont des foyers DTH – réception directe via satellite –, le restant étant des abonnés à la TNT et, dans une moindre mesure, des clients des secteurs du câble et de l’IPTV.

Côté revenus, ce segment devrait connaître une croissance aux cours des prochaines années puisque, de 4,4 milliards de dollars en 2016, il devrait passer à 6 milliards en 2021.

Les principaux opérateurs de cette région sont : Naspers, qui détient en outre MultiChoice, avec 56% du total, Canal+ (autour de 15%) et StarTimes (autour de 9%) .