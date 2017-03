Collaboration SES / LIST

L'opérateur SES annonce une coopération avec le Luxembourg Institute of Science and Technology.

Ce nouveau cadre de coopération avec LIST vient compléter le partenariat existant entre SES et le Centre Interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance (SnT) de l'Université de Luxembourg, et élargir les activités de recherche internationales menées par SES avec d'autres universités de renom.

Dans le cadre de cet accord, SES et LIST coopéreront, via leur réseau international de partenaires de recherche avec une expertise unique en matière de communications par satellite (SATCOM), pour transformer la recherche fondamentale en applications spatiales innovantes. En tant que partenaire technologique, LIST travaillera en étroite collaboration avec SES pour développer des produits et de services commerciaux SATCOM innovants, inspirer ou « agiter » le marché avec de nouvelles plateformes satellites, outils d'analyse et infrastructures au sol novatrices .