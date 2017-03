Irdeto a enquêté sur le piratage

Retour sur une étude sur le piratage réalisée par le groupe Irdeto, spécialiste dans la protection des contenus, auprès de 25 000 adultes de 30 pays.

Cette étude constate que, malgré le nombre élevé de consommateurs dans le monde entier regardant des contenus vidéo piratés (52%), près de la moitié (48%) s'arrêterait ou regarderait moins de contenu illégal après avoir pris connaissance des dommages causés par l'industrie du piratage.

Irdeto considère ainsi que cette volonté de près de la moitié des consommateurs de changer leurs habitudes de consommation témoigne de l'énorme impact que l'éducation pourrait avoir. Cette initiative pourrait être plus bénéfique en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique (APAC) puisque 59% des consommateurs qui regardent du contenu piraté en Amérique latine et 55% dans l'APAC ont déclaré qu'ils observeraient moins ou cesseraient de regarder le contenu vidéo piraté après avoir appris que le piratage entraînait une perte de revenus pour les studios. À l'inverse, cette attitude serait observée chez seulement 45% des répondants en Europe et 38% aux États-Unis .