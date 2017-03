Les Nordiques, rois de la SVOD

Les Nordiques sont les rois de la vidéo par abonnement (SVOD) en Europe ! La région qui comprend le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède est ainsi leader de ce marché sur le Vieux Continent, rapporte Dataxis, qui indique également que cette zone géographique a représenté au cours du 4e trimestre 2016 presque 20% de tous les abonnements SVOD en Europe. Il apparaît également, qu’au cours de cette même période, le nombre de clients qui ont adhéré à la SVOD dans les pays nordiques équivaut à celui de l’Allemagne et de l’Italie.

Ce phénomène s’explique par le fait que les foyers souscrivent, en moyenne, à plus d’une offre de SVOD et par le faible taux de résiliation. Autre indication : le revenu moyen par abonné (ARPU) est plus élevé que dans le reste de l'Europe – 10,60 dollars – permettant de totaliser près de 800 millions d’euros de dépenses.

Dans cette région, quatre principaux opérateurs se partagent le marché de la SVOD : Viaplay, HBO Nordic, C More et Netflix .