A partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 26 mars 2017, France Télévisions fête la langue française et la francophonie et mobilise ses chaînes et ses écrans qui proposeront des sujets et des reportages dans les magazines et les différentes éditions d'information, une thématisation des jeux sans oublier la diffusion de campagnes de spots et de nombreux prolongements sur les plateformes numériques francetv éducation et Culturebox.

Sera également lancée sur l’ensemble des chaînes la collection de programmes courts Artistes de France qui, toute au long de l’année, invite les téléspectateurs à découvrir les destins d’artistes venus des quatre coins du monde (acteurs, chanteurs, peintres, photographes, danseurs…) qui ont choisi la France, et pour nombre d’entre eux la langue française, pour exprimer leur talent.

Toutes les chaînes du groupe diffuseront du 20 au 26 mars 2017 en hors écran, les 3 spots de la campagne Dites-le en français, produite par France Télévisions et Yaka Productions, en association avec TV5 Monde et France Médias Monde.

Les chaînes diffuseront également dans leurs écrans publicitaires une campagne du Ministère de la Culture et de la Communication, dédiée à la Semaine de la Langue française et de la Francophonie.

Francetv éducation s’associe une nouvelle fois à Dis-moi dix mots, l’opération nationale de sensibilisation à la langue française qui se déroule tout au long de l'année scolaire, en invitant les enseignants et les élèves à participer à ce concours. Cette nouvelle édition montre la manière dont le français s’adapte à des technologies et des usages numériques en constante évolution, en s’enrichissant de sens nouveaux, sans qu’il soit nécessaire d’emprunter une autre langue.

Plus de précisions sur l’opération « Dis-moi dix mots sur la Toile » : http://www.dismoidixmots.culture.fr

Par ailleurs, durant toute la durée de la semaine de la langue française, francetv éducation mettra en avant, dans une programmation spéciale les plus grands auteurs francophones.

Et enfin, Culturebox poursuit la collection de courts métrages musicaux Histoire de... témoignage de l’engagement en faveur des textes et des auteurs de langue française .