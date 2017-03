Le MIPDoc dévoile son programme

Pour ses 20 ans, le MIPDoc, le plus important marché de la télévision consacré aux contenus documentaires et factuels, prépare un programme exceptionnel de projections en avant-premières mondiales et de keynotes.

Organisé les 1er et 2 avril prochain, en amont du MIPTV, il proposera ainsi, entre autres contenus, un super panel intitulé « Factual Titans Speak International Coproduction » qui se tiendra le samedi 1er avril à 17h15.

Parmi les personnalités de l’industrie dont la présence est confirmée à ce jour : Ralf Rueckauer, Vice President ZDFE.factual (Allemagne) ; Kyle Murdoch, directeur général, NHNZ (Nouvelle-Zélande); Pamela Aguilar, directrice de la programmation et du développement, PBS (USA); Yuan Tian, responsable de la coproduction internationale, CCTV9 (Chine); Hélène Ganichaud, directrice ARTE (France) et Jens Monath, éditeur TerraX, ZDF (Allemagne) .