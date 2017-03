Time Warner/AT&T : feu vert de la Commission Européenne

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement sur les concentrations de l'Union Européenne, l'acquisition de Time Warner par AT&T.

La Commission a conclu que l’acquisition envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car il n'y a pas de chevauchement entre les activités des parties dans l’Espace Économique Européen.

Time Warner offre des services de divertissement multimédia à l’échelle mondiale, y compris la production et la distribution de programmes télévisés et vidéo, de divertissement à domicile, de longs métrages et de jeux vidéo. AT&T est active dans les télécommunications mondiales et les services de divertissement numérique, mais dans l'Espace économique européen, elle fournit uniquement des services de télécommunications à ses clients professionnels .