Anga Com 2017 : déjà 420 exposants confirmés

Tout porte à croire que, une fois de plus, le salon Anga Com connaîtra un franc succès cette année.

L’organisation a ainsi confirmé que 420 exposants avaient déjà confirmé leur présence à l’édition 2017 qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, du 30 mai au 1er juin prochain.

Cette même organisation a également informé de la tenue de 27 panels qui tourneront autour des thèmes des réseaux de haut débit et des derniers développements en matière de télévision, mais les applications, l’OTT, la HD, l’Ultra HD TV, le DVB-T2, la réalité virtuelle, et la réalité virtuelle, seront également à l’honneur.

Une référence également concernant le débat d’ouverture auquel participeront les responsables des groupes Vodafone, Deutsche Telekom, RTL, Sky, entre autres, autour du thème : « Gigabit, 4K and Over the Top: Broadband and Media under Disruption » .