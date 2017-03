Netflix va changer son système de notation

Le géant du streaming va revoir la façon dont ses abonnés peuvent donner leur opinion sur les contenus qu'ils regardent.

Jusqu'alors, la notation était composée de une à cinq étoiles pour exprimer si on a adoré ou détesté une série, un film, un spectacle ou tout autre type de contenu. Ces notations servent surtout à affiner le système de recommandation de Netflix afin que celui-ci propose une sélection personnalisée basée sur les goûts des abonnés.

Netflix va prochainement remplacer ces étoiles par des pouces, comme cela se fait sur Youtube par exemple. Un pouce vers le haut pour dire qu'on a aimé et qu'on aimera se voir proposer d'autres contenus de ce type, un pouce vers le bas pour déclarer qu'on a pas apprécié et qu'on ne veut plus se voir suggérer de contenu similaire.

Ce changement a été décidé après avoir testé ce système de notation auprès d'une sélection d'abonnés. Il s'est avéré que celui-ci a été utilisé deux fois plus que les étoiles.

Le système de notation par étoile était assez mal compris des abonnés. Nombreux sont ceux qui percevait les étoiles comme une notation de l'ensemble des abonnés et non une indication de la satisfaction estimée de l'abonné après visionnage .