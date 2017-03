La chaîne 8 Mont Blanc est passée en HD

8 Mont Blanc, la chaîne TV spécialisée sur la montagne, vient de passer en HD par satellite et dans les offres TV de certains fournisseurs d'accès Internet.

Depuis hier, 8 Mont Blanc diffuse ses émissions en Full HD sur Eutelsat 5 West A. Elle est également reprise sur SFR en HD et prochainement dans le même format prochaine chez les autres opérateurs.

8 Mont Blanc est diffusée par satellite sur Eutelsat 5 West A (en clair ou via FRANSAT et BIS TV), fréquence 12.564 Mhz, polarisation verticale, FEC 2/3, S/R 29.950, en DVB-S2 clair. Vous pouvez en savoir plus sur ses débits en visitant le très intéressant site DigitalBitRate .