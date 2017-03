i24News est passée en HD par satellite

En plus de 8 Mont Blanc, une autre chaîne gratuite est passé en HD par satellite.

Il s'agit de la chaîne d'information d'origine israélienne i24News en français sur le satellite HOT BIRD (fréquence 11.642 MHz, pol.H, S/R 27.500, FEC 3/4, 1920x1080) bien que le site officiel de celle-ci prétend que la chaîne n'est pas diffusée en France par satellite.

Une version anglaise est également disponible en HD à la même fréquence.

Vous pouvez obtenir une mesure des débits sur le site DigitalBiterate en cliquant ici.

Lancée le 17 juillet 2013, i24News fait partie du groupe Altice (SFR, BFMTV, RMC Découverte, Numéro 23...) et est diffusée dans les offres TV d'Orange, Bouygues, SFR, Free par la fibre et l'ADSL, et gratuitement par satellite sur ASTRA (reprise dans le bouquet Canal) et HOT BIRD .