Nouvelle mission pour Ariane 5

Arianespace a prévu de lancer, ce mardi 21 (entre 21h31 et 00h20 heure de Paris), sa fusée Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais afin de mettre en orbite deux satellites de télécommunications pour le Brésil et la Corée.

Les passagers de cette mission VA236 sont les satellites SGDC, de la société Visiona Tecnologia Espacial S.A. pour le compte de l’opérateur brésilien Telebras, et Koreasat-7, pour l’opérateur coréen ktsat.

Le premier sera positionné à 75º Ouest afin de répondre à trois objectifs principaux : réduire la fracture numérique du Brésil en fournissant des services internet de haute qualité sur tout le territoire ; fournir aux forces armées et au gouvernement brésiliens des moyens sécurisés et indépendants pour les communications stratégiques ; et doter l’industrie spatiale brésilienne de technologies essentielles pour lui permettre de jouer un rôle croissant sur les futurs programmes spatiaux du pays.

Quant au satellite Koreasat-7, il offrira depuis la position orbitale 116º Est une large gamme d’applications vidéo et de transmissions de données, comme les services d’accès à internet, de télédiffusion directe, de télécommunications gouvernementales et de réseaux VSAT .