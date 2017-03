Delta IV lance un nouveau satellite militaire (vidéo)

Le neuvième satellite de communications WGS – pour Wideband Global Satcom –, fabriqué par Boeing et lancé par une fusée Delta IV samedi dernier, est désormais en orbite.

Une fois opérationnel, le WGS-9, considéré comme l’un des satellites de communication militaires les plus performants actuellement, fournira aux États-Unis et à six pays alliés (Canada, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et l’Australie) des moyens de communication flexibles et sécurisées pour prévenir, se protéger et répondre aux attaques, en utilisant aux bandes X et Ka de ce satellite.

Ce satellite fait partie d’un total de 10 satellites WGS, dont le dernier est provisoirement prévu pour 2018 .