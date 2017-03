Presque 100 millions de casques de Réalité Virtuelle vendus en 2021

C'est un fait : la Réalité Augmentée (RA) et la Réalité Virtuelle (RV) sont en pleine expansion et les ventes du matériel qui permet de profiter de ces technologies devraient exploser à moyen terme.

Selon les données présentées par International Data Corporation, les ventes de casques devraient connaître une croissance annuelle de 58% au cours des prochaines années, atteignant les 99,4 millions en 2021, soit 10 fois plus que les 10,1 millions d’unités enregistrées pendant l’année 2016. Un phénomène de popularité que ce cabinet explique par la sortie de nouvelles solutions, une plus grande variété de contenus, tant pour les consommateurs que pour les professionnels, et une baisse des prix.

Les nombreuses solutions en cours de développement dans les domaines de la RA et la RV fourniront des expériences immersives aux particuliers, en les projetant au milieu d’un concert ou d’un événement sportif ; quant aux professionnels, ils pourront augmenter et améliorer la productivité, notamment en leur permettant de voir et interagir avec les données dans des domaines comme la santé ou les transports .