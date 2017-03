OCS va obtenir l'exclusivité des programmes HBO en France

Orange officialise le renouvellement de ses accords avec HBO permettant à OCS de disposer, à terme, de l'exclusivité des programmes phares de la chaîne américaine comme Game of Thrones, Westworld ou encore Girls.

Ainsi, OCS proposera l'accès à l'intégralité du catalogue HBO (plusieurs milliers d'heures de programmes). Les abonnés OCS pourront prochainement bénéficier de la richesse de ce catalogue via un espace dédié SVOD HBO en accès illimité. OCS City Génération HBO renforcera sa grille avec notamment une généralisation à terme du « simulcast » (diffusion simultanée avec HBO) ainsi que des émissions de flux de référence (le talk show culte « Real Time with Bill Maher » rejoint celui de « Last Week Tonight with John Oliver » sur OCS City dès le 21 mars).

Avec le renouvellement de cet accord, OCS est "sauvée". En effet, si l'on retire les programmes HBO de l'offre OCS, la chaîne perd ce qui lui permet de se démarquer véritablement de la concurrence. Mieux, OCS devient ainsi un peu le service HBO qu'il manquait à la France et qui était déjà disponible dans d'autres pays d'Europe.

A l'occasion de ces annonces, on apprend que le bouquet OCS dénombre à ce jour 2,6 millions d'abonnés.

Rappellons qu'OCS est disponible en option dans la plupart des offres TV des opérateurs ADSL/fibre, par satellite en option de Canal et Fransat (pack Cinéma) .