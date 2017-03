Altice se paye Teads

Le groupe Altice annonce l'achat de Teads, le n°1 mondial de la publicité vidéo en ligne, pour un montant de 285 millions d'euros.

Fondée en 2011 et revendiquant une audience de plus de 1,2 milliards de visiteurs uniques, dont 720 millions via mobile, la société Teads a enregistré une croissance de ses revenus de 44% en 2016, totalisant 187,7 millions d'euros.

Altice considère cette acquisition comme un élément essentiel de sa stratégie publicitaire mondiale, en offrant à ses clients – médias, programmateurs ou distributeurs de programmation vidéo multicanaux – des solutions de publicité basées sur des plateformes multi-écrans et notamment la télévision, le mobile et les tablettes.

Cette acquisition devrait être finalisée à la mi-2017 .