Plus de services en Afrique via Intelsat

Le groupe Sentech, fournisseur et distributeur de services de médias sur le continent africain, a prolongé et renforcé son accord avec Intelsat afin de dynamiser sa croissance dans la région sub-saharienne.

Louant déjà de la capacité en bande Ku sur le satellite Intelsat 20, situé à 68,5º Est, pour distribuer des services DTH et TNT en Afrique du Sud à 8,5 millions de foyers, Sentech va utiliser la nouvelle capacité pour étendre les services de médias au reste du continent africain.

Pour les responsables de Sentech, le satellite reste le meilleur moyen pour les radiodiffuseurs d’atteindre le plus large public possible et, comme tel, cet accord lui permettra « de continuer à relier l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique » .