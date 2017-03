Media Broacast Satellite rempile sur 19,2° Est

Le fournisseur de services de diffusion Media Broadcast Satellite a, lui aussi, prolongé son contrat avec SES pour la distribution de contenus de télévision via la position orbitale 19,2° Est.

Cette extension valable pour plusieurs années permettra à Media Broadacat Satellite de servir ses clients sur les marchés allemand, autrichien et suisse. Ce groupe revendique autour de 750 clients : diffuseurs publics et privés, groupes de radio et de télévision, opérateurs de câble, groupes privés ou institutions publiques .