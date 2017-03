Nouveau contrat pour Inmarsat

La société Hapag-Lloyd, sixième opérateur de transport de conteneurs au monde par capacité, vient de signer un nouveau contrat avec Inmarsat portant sur les communications sur tous ses navires.

Concrètement, cet opérateur va actualiser son plan de communication, transitant du système FleetBroadband actuellement offert par Inmarsat vers le système Fleet Xpress du même fournisseur, lancé en 2016, qui établit une nouvelle norme en matière de communications maritimes. En effet, ce service améliore l'efficacité du navire, le bien-être et la sécurité de l’équipage et facilite les applications de « navires connectés » en fournissant de plus hauts niveaux de connectivité haut débit fiables disponibles à partir d’un seul fournisseur à l'échelle mondiale.

La nouvelle entente reflète l’exigence du propriétaire des navires d'effectuer une migration intégrale vers le haut débit géré par un seul fournisseur de services .