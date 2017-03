PAZ étendra la capacité de surveillance d'Airbus d'ici fin 2017

Le satellite PAZ, de la société espagnole Hisdesat, dont l'intégration et le développement de l'instrument radar a été confié à Airbus Defence and Space, augmentera prochainement les capacités de surveillance de la constellation des satellites radar d'Airbus.

Après son lancement prévu au quatrième trimestre 2017, PAZ sera placé sur la même orbite que les satellites allemands TerraSAR-X et TanDEM-X pour former une constellation SAR haute résolution. Les fréquences de revisite et la capacité d’acquisition de la constellation seront ainsi accrues grâce à la présence de ce troisième satellite, ce qui profitera largement à diverses applications.

Ces trois satellites présenteront des fauchées et des modes d’acquisition identiques, et ce nouvel ensemble sera exploité conjointement par Hisdesat et Airbus Defence and Space. Grâce à un cycle de répétition interférométrique réduit de quatre à sept jours en moyenne au lieu des onze jours actuels, cette constellation SAR fournira des capacités améliorées pour la surveillance précise des mouvements de surface extrêmement dynamiques. De multiples tâches critiques reposant sur de grands volumes de données, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, profiteront directement des revisites journalières de la nouvelle constellation. Le satellite PAZ sera, en outre, équipé d’un système d’identification automatique (AIS) qui permettra pour la première fois de capter simultanément les signaux AIS des bateaux et les images SAR, et d’augmenter ainsi les capacités de surveillance maritime dans le monde .