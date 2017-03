Plainte contre X pour film X

En Afrique, la chaîne sénégalaise TOUBA TV vient de porter plainte contre X suite à la diffusion d'un film pornographique en pleine journée sur son antenne.

C'est entre 13h et 14h que ce lundi 20 mars, les téléspectateurs de la chaîne africaine TOUBA TV ont pu suivre un film pour adultes très « hard », bien malgré eux.

La chaîne qui se donne comme objectif d'« éduquer, informer ou divertir en conformité constante avec nos valeurs et principes moraux fondamentaux » s'est transformée en chaîne d'éducation et de divertissement d'un autre genre pendant plusieurs minutes sans que la régie ne puisse y remédier.

Ses responsables ont immédiatement dénoncés ce qu'ils qualifient de « sabotage et une démarche satanique pour freiner l’élan d’une chaine qui a pour vocation de prôner les valeurs et les enseignements islamiques » et ont déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République.

C'est un "bug" qui aurait redirigé en clair les images d'une chaîne africaine pour adultes cryptée, Boul Khool, à l'antenne de TOUBA TV .